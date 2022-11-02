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Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 02.11.2022, 15:57
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevdanur G. idaresindeki 55 BG 455 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarpıp sürüklendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.