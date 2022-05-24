Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 403 bin 722 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2022 Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 403 bin 722 oldu.

TÜİK, motorlu kara taşıtları verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye’de nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı bilgisi verildi.

Samsun’da da trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 403 bin 722 oldu. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan illerde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı şöyle:

Tokat: 194 bin 969, Çorum: 182 bin 11 ve Amasya: 127 bin 347.