Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bin oldu

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 400 bin 30’a ulaştı.

Türkiye genelinde Ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2’sini otomobil, yüzde 21,6’sını kamyonet, yüzde 12,6’sını motosiklet, yüzde 4,5’ini kamyon, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Son rakamlara göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 25 milyon 321 bin 937 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 400 bin 30’a ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 126 bin 447, Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 193 bin 395, Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 181 bin 209 oldu.