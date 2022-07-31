Samsun’da Toplu Ulaşım Transfer Merkezi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), ilçelerde yaşayan vatandaşların şehir merkezine tek araçla ulaşımını sağlayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yapımını tamamladı.

TEKNOFEST organizasyonuna yetiştirilecek merkezin hizmete girmesine sayılı günler kaldığı bildirilen Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hem yolcular hem de minibüsçü esnafı bekliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği” projesi ile kent içi trafik diğer yandan da vatandaşların toplu ulaşım problemini ortadan kaldırıyor. Toplu Ulaşım Transfer Merkezi inşasıyla kentin önemli bir sorununa çözüm bulan büyükşehir belediyesi, ilçelerle şehir merkezine tek araçla günü birlik ulaşım dönemini başlatmaya hazırlanıyor. SBB’den yapılan açıklamada yaklaşık 9 milyon TL’lik projede ilçe minibüsleri için 13, havaalanı servis araçları için 3 çelik konstrüksiyonlu peron oluşturdu. 12 araçlık taksi durağı ve 72 araçlık açık otoparkı bulunacak merkezin çevre saha betonu, asfaltlama ve çizgi imalatları tamamlanarak, danışma, bekleme ve bilet satış ofisi de hazır hale getirildi. Kesin kabulü yapılmak üzere olan merkez, yakın zamanda düzenlenecek törenle hizmete gireceği bildirildi.

Yolcuların mağduriyetinin sona ereceği için mutlu olduklarını dile getiren Samsun-Kavak Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İlhami Emeksiz, “Yolcularımız çok mağdur oluyordu. Onları otogara bıraktığımızda ikinci bir araç arıyorlardı. Geri gelirken 2-3 araç değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Ekonomik açıdan da büyük külfetti. Zaten ülkemizde kriz var. Halkımıza yazıktı, günahtı. 2-3 araç değiştirme devri bitiyor. Şimdi tek araçla şehir merkezine götüreceğimiz için daha az para ödeyecekler. Yani Kavak‘tan merkeze kadar başka araç değiştirmeden gitmiş olacak. Bu hem zaman hem de maliyet açısından yolcularımıza büyük avantaj sağlayacak. Yeni yolcu aktarma merkezinden çok memnunuz. Minibüsçüler olarak bize verdikleri desteklerden dolayı çok Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullandı.