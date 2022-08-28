Samsun’da TEKNOFEST için son hazırlıklar

Samsun’da 30 Ağustos’ta başlayacak olan Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor.

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun merkezli gerçekleşecek festivalde son hazırlıklar yapıldı. Festivalin gerçekleşeceği Çarşamba Havalimanı’ndaki altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ulaşım ve teknoloji projelerini de açılışa hazır hale getirdi. TEKNOFEST heyecanının zirveye ulaştığı kentte yarışmacılar, üretimlerinin son kontrollerini yaparken, Büyükşehir Belediyesi ise festival sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanması için hazırlıkları gözden geçiriyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı’ndaki son hazırlıkları yerinde takip eden SBB Başkanı Mustafa Demir, organizasyonun şehre çok önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. 7’den 70’e tüm vatandaşları havalimanına davet eden Başkan Demir, “Anadolu’da ikinci TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş birliği ve desteği ile uzun ve meşakkatli bir çalışma dönemini geride bıraktık. Her alandaki hazırlıklarımızı yaptık. TEKNOFEST Karadeniz 2022 ile dünya 5 gün boyunca Samsun’u konuşacak. Festivalin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.