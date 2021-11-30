Samsun’da taşkın riskine karşı dereler temizlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından taşkın riskine karşı dereler temizlendi.

SASKİ, şiddetli sağanak yağışlar öncesi derelerde menfez temizleme çalışması başlattı. Rüzgarların etkisiyle kumların tıkadığı menfezler, iş makineleriyle açılıyor. SASKİ’ye bağlı Kanalizasyon İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, denize dökülen derelerdeki yağmur suyu menfez temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde rüzgarların kumları taşımasıyla tıkanan yağmur suyu menfezleri, iş makineleriyle temizlenerek suyun akışkanlığı artırılıyor.

Menfez temizliği ile kışa hazırlanan SASKİ, Atakum ilçesinde olası taşkın riskini azaltıyor. Afanlı Deresi’nde eskavatör tipi iş makinesiyle yürütülen çalışmadan sonra diğer derelerdeki menfezler de temizlenecek.

Şehir genelinde denize deşarj olan çok sayıda derenin temizliğini tamamlayan SASKİ, çalışmalar sonucunda denize deşarj olan Tekkeköy’de 7 bin 825 metre, Atakum’da bin 510 metre, Canik’te 600 metre, Havza’da 930 metre, Bafra’da 500 metre, Terme’de 200 metre olmak üzere toplamda 11 bin 565 metre uzunluğunda menfez temizliği gerçekleştirdi.