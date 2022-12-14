Samsun’da taksi ücretleri yüzde 20 zamlandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da ticari taksi fiyat tarifesi güncellendi. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 20 TL’den 24 TL’ye, kilometre başı da 7 TL’den 9 TL’ye yükseldi.

23 Eylül’de yapılan UKOME toplantısında Samsun’daki taksi ücret tarifesine yüzde 20 zam uygulanması kararı alınmıştı. Taksiciler alınan karara rağmen 10 Aralık’a kadar zamlı tarifeyi uygulamadı. Samsun Taksiciler Dernek Başkanı Cengiz Aytemur, artan maliyetler nedeniyle tarifeye daha fazla bekletemediklerini ifade ederek, zamlı tarifeyi uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Aytemur, yeni fiyat tarifesini Samsun’daki tüm taksi duraklarına iletti.

“Taksi tarifesi yüzde 20 zamlandı”

Fiyatlara yüzde 20 oranında zam yapıldığının altını çizen Cengiz Aytemur, “Taksi fiyat tarifesine 3 ay önce zam kara gelmişti. Biz bu zammı şimdi uyguluyoruz. Halkımız ezilmesin diye böyle bir karar aldık. Geçen yılki araç masrafları ile bu yılki masraflarımız 2 katına çıktı. Sigorta, kasko ve tamirat masrafları oldukça arttı. O yüzden zamlı tarifeyi daha fazla bekletemedik. Zam öncesi taksimetre açılışı 20 lira, kilometre başı 7 lira ve bekleme dakikası da 75 kuruştu. Zamla birlikte açılış 24 TL, kilometre başı 9 TL ve dakika başı bekleme de 90 kuruşa çıktı. Şu şartlarda bu fiyat tarifesi biz taksicileri kurtarır. Fazla da insanlara yüklenmemek gerekiyor. Diğer illerde de taksi fiyatları hemen hemen aynı. Diğer iller 6 ayda bir fiyat güncelliyor. Biz ise Samsun’da genelde yılda bir defa ya da 8-9 ayda bir fiyat güncelliyoruz. Taksi müşterisi genelde sabittir. O yüzden fiyatlar konusunda pek olumsuz dönüş almadık. Samsun’da 250’yi aşkın ticari taksi var. Bu sayı Samsun için yeterlidir diye düşünüyorum” dedi.

Uygulanmaya başlanan tarife ile birlikte Samsun’da taksimetre açılışı 24 TL, km başına taksimetre ücreti 9 TL, saat başına bekleme ücreti 54 TL ve birim zaman dakika başına bekleme ücreti de 90 kuruş olarak güncellendi.