Samsun’da suya 82 milyon TL’lik yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 46 mahallenin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. 82 milyon TL’ye mal olacak altyapı çalışması çerçevesinde Atakum, İlkadım ve Kavak ilçelerinde 130 kilometre uzunluğunda şebeke hattı döşeyen SASKİ, yatırımın yüzde 44’ünü tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 9’u Atakum, 3’ü İlkadım ve 34’ü ise Kavak’ta olmak üzere toplam 46 mahallenin içme suyu sorununu ortadan kaldıracak. Çalışmaların yoğun olarak devam ettiği Kavak İçme Suyu Projesi, ilçenin Ağcakise, Ahurlu, Alaçam, Alagömlek, Atayurt, Azaklı, Başalan, Bayındır, Bayraklı, Bekdemir, Belalan, Beyköy, Çakallı, Çiğdem, Değirmencili, Divanbaşı, Duman, Emirli, Karacalar, Karantu, Karapınar, Karayusuflu, Karlı, Kayaköy, Kazancı, Kethüda, Köseli, Mahmutbeyli, Saraykent, Susuz, Tabaklı, Tepecik, Toptepe ve Yukarı Çarıklıbaşı, Atakum ilçesinin Akalan, Ayvalı, Aslandamı, Elmaçukuru, Erikli, Güneyköy, Kabadüz, Kasnakçı Mermer ve Şenyurt ile İlkadım ilçesinin Bilmece, Çanakçı ve Çelikalan Mahallesi’ni kapsayacak. Toplamda 130 kilometre uzunluğunda şebeke hattı döşeyecek olan SASKİ, 8 adet içme suyu deposu, 5 adet içme suyu terfi binası inşa ederek, enerji hatları, trafo ve içme suyu pompaları yerleştirecek.

"Bu tarz büyük yatırıma ihtiyaç vardı"

Projenin 56 kilometrelik kısmını tamamlayan SASKİ ekiplerinin yatırımlarını takip eden mahalle halkı, kesintisiz içme suyuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Su ihtiyacını Büyükşehir Belediyesi’ne ait tankerlerle taşınan suyla gidermeye çalıştıklarını anlatan Kavak Kayaköy Mahalle Muhtarı Mehmet Güngör, “Su sıkıntısı, çevre mahallelerde olduğu gibi bizde de var. Çünkü kuraklık var. Geçen yıl mahallelerin tamamına su taşındı. 10 ton su mahallemizin iki saatlik ihtiyacını karşıladı ama taşıma suyla değirmen döndürmek çare değildi. Bu tarz büyük yatırımlara ihtiyaç vardı. Akabinde de zaten SASKİ projenin startını verdi. Yer altına şebeke boruları döşeniyor. Yakın gelecekte tüm mahallelerimizin su problemi çözülecek. Su sorunumuzu çözen, bu proje ile destekleyen Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Hizmet ne kadar çok olursa şehirden köye göç artıyor”

Yenilenen su depoları sayesinde sağlıklı ve hijyenik içme suyuna kavuştuklarını dile getiren Köseli Mahallesi Muhtarı Mehmet Çuğu ise, içme suyu konusunda sorunlarının olduklarına dikkat çekerek, "Depolarımız eski ve iyi değildi. İki tane su deposu yapıldı. Bunlar sayesinde artık temiz su içiyoruz. Kendi mahallemizin suyunun bir kısmı arıtma tesisinden bir kısmı da depolarımızdan geliyor. Buradan 5 mahalleye su veriyoruz. Ülkemizin ekonomik sıkıntısı sürerken çok büyük iş. Hizmet ne kadar fazla olursa şehirden köye göç o kadar artıyor. Çok güzel ve ömürlük bir yatırım oldu. Emeği geçen herkese ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim“ diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.