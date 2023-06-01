Samsun’da sürgün ve soykırım konulu sergi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da göç, sürgün ve soykırıma uğramış halklar ve kültürlerini sanatsal bir anlatımla ele alan “İns” adlı kişisel resim sergisi ziyarete açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanat ve Tasarım Programı Sanatta Yeterlik Öğrencisi Serpil Uysal’ın hazırladığı “İns” adlı resim sergisi Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın katılımıyla ziyarete açıldı.

Büyük Çerkes Sürgünü, Srebrenitsa Katliamı, Kanlı Noel, Hocalı Katliamı, Çeçen-İnguş Sürgünü, Ahıska Sürgünü, Doğu Türkistan, Ukrayna Savaşı gibi toplumsal belleğinde yer alan olaylara sanatçı gözünden bir bakış sağlayan sergi yağlı boya ve karışık tekniğin kullanıldığı 15 parçadan oluşuyor.

Katılımcıların büyük ilgisini çeken sergi 4 Haziran Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.