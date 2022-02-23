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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Samsun’da şüpheli ölüm
Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
SAMSUN 23.02.2022, 17:50
Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket K.(62) evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden 112 ekipleri Şevket K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şevket K.’nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.