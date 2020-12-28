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Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 572 kişiye 1 milyon 282 bin lira idari para cezası
Samsun’da 25 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 572 kişiye 1 milyon 282 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.
SAMSUN 28.12.2020, 19:04
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Samsun’da 25 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 572 kişiye 1 milyon 282 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulumuzda birçok karar alınıp uygulanmaktadır. Bu kapsamda; 25 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05.00’te sona eren sokağa çıkma yasağında, 572 şahsa idari işlem yapılarak 1 milyon 282 bin 518 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.
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