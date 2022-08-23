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Samsun’da silahlı "yol verme" kavgası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir şahıs yaralandı.

SAMSUN 23.08.2022, 20:06
Samsun’da silahlı "yol verme" kavgası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir şahıs yaralandı.

Olay, Dededağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ç.(28) ile Ahmet K.(57) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşünce Ahmet K., İlhan Ç.’ye tabanca ile ateş etti. İki ayağına isabet eden kurşunla yaralanan İlhan Ç. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Ahmet K.’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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