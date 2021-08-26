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Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

SAMSUN 26.08.2021, 12:19
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.B. (59) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen C.P. olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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