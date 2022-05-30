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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 30.05.2022, 15:43
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.G.(62) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen C.K.(57) olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.