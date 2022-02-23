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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya Ukrayna’da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
SAMSUN 23.02.2022, 17:50
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(31) sağ ayağından vurularak yaralandı. Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesine giden E.G. kendisini vuranı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.