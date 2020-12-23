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Samsun’da silahla yaralamaya adli kontrol
Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAMSUN 23.12.2020, 19:55
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Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.A.(26) sol dizinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen G.A.’yı (32) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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