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Samsun’da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
Samsun’da bir kişiyi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı ileri sürülen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
SAMSUN 22.02.2021, 17:33
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Samsun’da bir kişiyi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı ileri sürülen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.S.(20), sağ bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.