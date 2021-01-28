Samsun’da şiddetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu

Samsun’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu.

İlkadım ilçesinde bulunan bir mahallede uçan 2 binanın çatısı sokakta bulunan araçlar ve diğer evlere maddi zarar verdi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İlkadım ilçesi Ezgililer Sokak’ta 2 binanın çatısı şiddetli rüzgardan etkilendi. 6 katlı bir binanın çatısından düşen tuğla parçaları park halindeki araçlara maddi zarar verdi. Bir diğer binanın uçan çatısı ise diğer binalarda maddi zarara yol açtı. Olayın ardından mahalleye itfaiye, belediye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri alarak sokağın giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekipleri ise uçan çatılarla ilgili kontroller yaparak yeni bir olumsuzluğun önüne geçmeye çalıştı.

"Karşı binanın çatısı bizim binanın üstüne uçmuş"

Sokak sakinleri gece çatı uçması sonucu çıkan sesin "yıldırım gibi, kıyamet kopuyormuş gibi" olduğunu ifade etti. Binası zarar gören Şerif Karasoy, "Aynı kıyamet kopar gibi oldu. Yatıyorduk, baktık ki karşı binanın çatısı bizim binanın üstüne uçmuş. 3 tane binanın çatısı zarar görmüş durumda" dedi.

Sokak sakinlerinde Bayram Karasoy, "Gece 00.30 sıraların bir ses geldi. Çıktık baktık çatılar yerlerde, arabaların üstüne düşmüş durumda. Maddi zarar oluştu. Sesi duyunca korktuk" diye konuştu.

Olayı anlatan sokak sakinlerinden Mustafa Karasoy, "Gece yıldırım düşüyor sandım. Çatı arabaların üstüne gitti, binaların üstüne gitti. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok. Çatıların yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayın ardından zarar gören binaların sakinleri çatılardan düşen tahta ve demir parçalarını toplarken İlkadım Belediyesi temizlik görevlileri sokağa yayılan tuğla parçalarını temizledi.