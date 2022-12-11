Samsun’da seyir halindeki kamyonete yangın çıktı

Samsun’da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Yeşildere Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 55 KH 816 plakalı Ford marka kamyonet seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Aracını durduran sürücü çevreden ve itfaiyeden yardım istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.