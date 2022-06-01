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Samsun’da sentetik ecza ele geçirildi: 1’i doktor 3 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1’i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 01.06.2022, 19:39
Samsun’da sentetik ecza ele geçirildi: 1’i doktor 3 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1’i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde Aile Hekimi S.S., C.K. ve Ö.A. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1’i doktor 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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