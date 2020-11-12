Samsun’da şehit babasına devlet övünç madalyası

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Şehit Polis Memuru Ersan Gürpınar’ın babası Yılmaz Gürpınar’a devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen devlet övünç madalyası ve beratını, 2016 yılında Şırnak’ta PKK’ya yönelik operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ersan Gürpınar’ın babası Yılmaz Gürpınar’a takdim etti.