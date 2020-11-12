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Samsun’da şehit babasına devlet övünç madalyası
SAMSUN VALİSİ DR. ZÜLKİF DAĞLI ŞEHİT POLİS MEMURU ERSAN GÜRPINAR'IN BABASI YILMAZ GÜRPINAR'A DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATINI TAKDİM ETTİ.
SAMSUN 12.11.2020, 19:35
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Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Şehit Polis Memuru Ersan Gürpınar’ın babası Yılmaz Gürpınar’a devlet övünç madalyası ve beratını takdim etti.Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen devlet övünç madalyası ve beratını, 2016 yılında Şırnak’ta PKK’ya yönelik operasyon sırasında şehit olan polis memuru Ersan Gürpınar’ın babası Yılmaz Gürpınar’a takdim etti.