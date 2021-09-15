Samsun’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen T.S.’nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 19,68 gram metamfetamin maddesi, 14 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 TL para ele geçirdi. T.S. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.