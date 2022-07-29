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Samsun’da sahte içki ele geçirildi

Samsun’da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda sahte içki ele geçirildi.

SAMSUN 29.07.2022, 18:24
Samsun’da sahte içki ele geçirildi

Samsun’da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 29 şişe sahte bandrollü içki, 5 şişe içki aroması, 2 adet 5 litrelik etil alkol ve 2 adet yaklaşık 15 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler M.Ş. ve D.C. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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