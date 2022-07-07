banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Samsun’da sağlık çalışanlarından doktor cinayetine tepki

Samsun’da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesine tepki göstererek saygı duruşunda bulundu.

SAMSUN 07.07.2022, 15:42
Samsun’da sağlık çalışanlarından doktor cinayetine tepki

Samsun’da sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesine tepki göstererek saygı duruşunda bulundu.

Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, 6 Temmuz’da Konya Şehir Hastanesinde öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için sağlık çalışanlarına baş sağlığı diledi. Küsdül, “Bu ve benzeri sonu ölüm ile biten olayları şehrimizde de yaşadığımız için üzerimizdeki etkisinin daha yıkıcı olduğunu belirtmek isterim. Küresel Covid-19 salgınını bertaraf etmek için son 2 yıldır büyük özveri ile çalışan ve başarılı olan camiamızın bu toplumsal cinnet taarruzunu da püskürteceğimize canı gönülden inanmak istiyoruz. İnandığımız ve hassasiyetle uyguladığımız Hipokrat yemini gereğince toplumun hiçbir kesimine doktorsuz kalın demek istemiyoruz. Sağlık çalışanları üzerinde oluşturulan korku ve sistematik baskıyı Medicana International Samsun Hastanesi çalışanları olarak kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu