Samsun’da öğlen saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.

Samsun’da sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları düştü. Devam eden yağış sonucunda insanlar kendilerine kuru yerler aradılar. Şemsiyesiyle dışarı çıkanlar şanslıydı. Ancak bunu hesaba katmayanlar montları, çantalarını şemsiye olarak kullanmaya çalıştı. Samsun Valiliği, Samsun’da hava sıcaklıklarının hissedilir seviyede azalacağı kuvvetli sağanak, kar yağışları ve fırtına beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava bugün sağanak yağışa dönüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün(MGM) yaptığı son değerlendirmeye göre Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havaya ek olarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak tüm Türkiye’yi etkisi altına alması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6 ile 15 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.