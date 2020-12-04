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Samsun’da polisten vatandaşa korona uyarısı

Samsun’da emniyet güçleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde korona virüsü tedbirlerine ilişkin bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

SAMSUN 04.12.2020, 15:46
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Samsun’da polisten vatandaşa korona uyarısı
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Samsun’da emniyet güçleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde korona virüsü tedbirlerine ilişkin bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler esnaf ve vatandaşlara yönelik korona virüsü uygulaması gerçekleştirdi. Yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesi ve Bankalar Caddesi’nde bilgilendirme faaliyetinde bulunan ekipler, vatandaşların fiziksel mesafe, hijyen ve maske kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaftan, vatandaş içeri girdiğinde dezenfektan kullandırması istendi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlama zamanlarına dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Yapılan uygulama esnaf ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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