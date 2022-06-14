Samsun’da plaj ve basit konaklama tesisleri için son tarih

Samsun’da basit konaklama ve plaj işletmecilerine yönelik belgelendirme işlemleri için son başvuru tarihi açıklandı. İşletmecilerin mağdur olmaması için il sınırları içerisindeki işletmelerin müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından basit konaklama ve plaj işletmelerine yönelik ‘işletmelerin belgelendirilmesi’ için son başvuru tarihi açıklandı. Başvuruda bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunamayacağı, bu tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan bildirim üzerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının 1 ay içerisinde iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği vurgulandı. İşletmecilerin mağduriyet yaşamamaları için en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

“Plajlar ve belediye belgeli konaklama tesisleri”

Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada turizm işletmesi belgeli tesislerin bu belgeden muaf olduklarını belirterek, “Turizm Teşvik Kanunu’na eklenen geçici 11. maddesinde belirtilen süre içerisinde basit konaklama işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir. Bu nedenle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilimiz ve bağlı ilçeler sınırları içerisinde kalan plajlar ile otel, pansiyon, apart, kamping, karavan park vb. belediye belgeli konaklama tesislerinin en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerektiğini kamuoyuna önemle duyururuz” ifadelerine yer verildi.