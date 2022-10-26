Samsun’da ’Pembeni Al Gel’ farkındalık yürüyüşü

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Pembeni Al Gel" etkinliğinde pembe giyinen ve trampet çalan sağlıkçılar yürüyüş yaptı. Meme kanseri farkındalığı için düzenlenen yürüyüşe vatandaşlarda eşlik etti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde "Pembeni Al Gel" isimli yürüyüş düzenlendi. İstiklal Caddesi Verem Dispanser Binası önünde toplanan sağlıkçılar ise trampet çalarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüştekiler ellerindeki pankartlarla meme kanserine dikkat çekti. Açılan pankartlarda "Yarın Geç Olmadan Bugün Gel", "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" mesajı verildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayıdır. Bu kapsamda bizde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak hem farkındalığımızı arttıralım hem de bu konuya dikkat çekmek için bir yürüyüş programı düzenledik. Meme kanseriyle ilgili burada hem broşürlerimiz dağıtılacak ve vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunacağız hem de bu farkındalığı arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kanser taramaları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Meme kanseriyle ilgili mamografi çekimi ve tüm kanser taramaları Sağlık Heyet Merkezlerimiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ya da Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Buradan vatandaşlarımıza muhakkak bu merkezlerimize uğramalarını ve kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşe çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.