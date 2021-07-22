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Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 22.07.2021, 12:06
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı
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Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. idaresindeki 55 KG 520 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Y.E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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