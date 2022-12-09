Samsun’da otobüs güzergahlarına miting düzenlemesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık Cumartesi günü yapacağı ziyaret öncesi toplu taşıma araçları güzergâhında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık Cumartesi günü Samsun’a yapacağı ziyaret ve düzenleyeceği miting nedeniyle şehir içi otobüs güzergahlarında geçici olarak değişiklik yapıldı. 19 Mayıs Bulvarı’nın trafiğe kapatılması nedeniyle güzergah değişikliğine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur olmamaları ve zaman kaybetmemeleri için belirtilen yerlerde otobüslere binmeleri konusunda uyardı.

Kent içi otobüs hatlarında yapılacak değişiklik şöyle:

E5 Ekspres Hattı, Atatürk Bulvarı-Gençlik Parkı kavşağından 100. Yıl Bulvarı’na geçiş yapacak. 100. Yıl Bulvarı üzerinden Barış Bulvarına geçiş yaparak güzergâhına devam edecek.

T3 Terminal Hattı Hasköy’den Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, 19 Mayıs Bulvarı yerine Atatürk Bulvarından ilerleyerek, Gençlik Parkı kavşağından 100.Yıl Bulvarına geçiş yapacak. 100. Yıl Bulvarı üzerinden Barış Bulvarına geçiş yaparak güzergâhına dönecek. Dönüş güzergâhında ise Barış Bulvarından 100.Yıl Bulvarına geçiş yapacak.

15/17 No’lu otobüs hattı OMÜ’den merkez yönünde ilerlerken Gençlik Parkı Kavşağı’ndan 100. Yıl Bulvarına geçiş yapacak. OMÜ yönünde ilerlerken de Lise Caddesinden Atatürk Bulvarına geçiş yaparak güzergâhına devam edecek.

19 No’lu otobüs hattı Soğuksu Hareket Amirliğinden OMÜ yönünde ilerlerken Lise caddesinden Atatürk Bulvarı’na geçiş yaparak güzergâhına devam edecek.

14 No’lu otobüs hattı, 100.Yıl Bulvarından ilerleyerek Gençlik Parkına gidecek. Gençlik Parkından ise Atatürk Bulvarı üzerinden Büyük Cami mevkiine giderek güzergâhını tamamlayacak.

Dönüş güzergâhında aynı şekilde Büyük Cami mevkiinden kalkarak Gençlik Parkına geçiş yapacak, buradan 100. Yıl Bulvarını kullanarak güzergâhına devam edecek.

20 No’lu otobüs hattı Soğuksu Hareket Amirliğinden Derecik yönünde ilerlerken Lise Caddesi’nden Atatürk Bulvarı’na geçiş yaparak güzergâhına devam edecek.

22/23 No’lu otobüs hattı gidiş ve dönüş güzergâhında, Atatürk Bulvarı-Gençlik Parkı kavşağından 100. Yıl Bulvarına geçiş yaparak güzergâhına devam edecek.

27 No’lu otobüs hattı, 100.Yıl Bulvarından ilerleyerek Gençlik Parkına gidecek. Gençlik Parkından ise Atatürk Bulvarı üzerinden Büyük Cami mevkiine giderek güzergâhını tamamlayacak.

28 No’lu otobüs hattı gidiş ve dönüş güzergâhında Atatürk Bulvarından ilerleyerek ve Gençlik Parkı Kavşağından 100. Yıl Bulvarına geçiş yapacak.

Ayrıca 11 Aralık Pazar saat 07.30’a kadar Cumhuriyet Meydanı altında yer alan otopark ile Bulvar AVM altındaki Tekel Otoparkı da kapalı olacak.