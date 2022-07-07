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Samsun’da okulun deposundan hırsızlık

Samsun’da kimliği belirsiz hırsızlar okulun deposundan kalorifer peteği vanası ve kablo çaldı.

SAMSUN 07.07.2022, 15:50
Samsun’da okulun deposundan hırsızlık

Samsun’da kimliği belirsiz hırsızlar okulun deposundan kalorifer peteği vanası ve kablo çaldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar, Taflan Ortaokulu’nun deposuna girerek burada bulunan 34 adet pirinç kalorifer vanası ile 70 metre uzunluğundaki kabloyu çaldı. Hırsızlık olayını fark eden okul idarecileri jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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