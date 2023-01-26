Samsun’da öğrencilerden spor projelerine büyük ilgi

Samsun’da öğrenciler, ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’, ‘Zirvede Ben de Varım’ ve ‘Buzda Satranç’ projelerine büyük ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim, İl Sağlık ve Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin iş birliğinde sürdürülen sportif etkinliklere ilgi gösteren öğrenciler, başarıdan başarıya koşuyor. ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’ projesi kapsamında 6 yılda 85 bin, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde de il genelinde 148 okuldan toplam 6 bin 502 öğrencinin yüzme öğrenmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında ise projeye 8 bin öğrencinin katılmasını bekliyor. Canik, Atakum, Tekkeköy, Terme, Bafra, 19 Mayıs ve Vezirköprü yüzme havuzlarında eğitim alarak performans gruplarına seçilen öğrenciler, yerel, bölgesel ve ulusal yarışmalarına katılarak önemli başarılara imza atıyor.

Geçen yıl 10 okuldan bin 370 öğrencinin istifade ettiği ‘Zirvede Ben De Varım’ projesinde toplam katılımcı sayısı 6 bin 50’ye yükseldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun da aktif görev aldığı projeyle, kulüpler ve okul sporları bazında lisanslı öğrenci sayısı 40’tan 300’e yükseldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tırmanış alanında ulusal yarışmalara katılan öğrenciler çok sayıda derece elde etti. Projeye bu yıl bin 500 öğrencinin katılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Buzda Satranç Projesi’ni ise 2021 yılında başlattı. 2021-2022 sezonunda 740 öğrenci ‘curling’ sporuyla tanışırken, temel eğitim alan 40 öğrenci kulüplere yerleşti. Türkiye Curling Federasyonu’nun geçen yıl Erzurum’da düzenlendiği 2. lige yükselme müsabakalarına Samsun’dan 10 öğrenci katıldı. 6 ilden takımların katılımıyla Trabzon’da yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Curling Turnuvası ile 15 takımın katıldığı, Samsun 19 Mayıs Curling Kupası’nda sporcular çok sayıda madalya kazandı. Projeye bu yıl ortalama 750 öğrencinin katılması bekleniyor.