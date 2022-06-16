Samsun’da nitelikli dış ticaret elemanı yetiştirilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Eğitim Vakfı ile kalkınma ajansı arasında imzalanan, “Samsun’da Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi” protokolü ile nitelikli dış ticaret elemanı yetiştirilecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) "2022 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı"yla, Samsun TSO Eğitim Vakfı ile OKA arasında “Samsun’da Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi” protokolü imzalandı. Samsun firmalarının ihtiyaç duydukları dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygulanacak projenin protokolüne Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin imza attı.

30 kişiye uygulamalı dış ticaret eğitimi

Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de bulunduğu imza töreninde konuşan Salih Zeki Murzioğlu, protokol ile 30 gence 8 gün uygulamalı dış ticaret eğitimi verileceğini söyledi. Daha öncede de benzer başarılı projeler yürüttüklerini belirten Başkan Murzioğlu, “Bilindiği gibi, 2021 yılında Samsun ilinden yaklaşık olarak 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. İlimiz 2021 yılı ihracat rakamı, 2020 yılına göre yüzde 71,19 oranında önemli artış gösterdi. Bununla birlikte katma değerli üretim yaptığı halde nitelikli dış ticaret elemanı bulamamaktan yakınan çok sayıda işletme olduğu aşikâr” diye konuştu.

Konuşmasında Samsun’un dış ticaret potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, “Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. İmzaladığımız proje ile gençlerimize yönelik sekiz günlük uygulamalı dış ticaret eğitimi verilecek. Bu kişilerin istihdam edilmesinin aynı zamanda gençleri bölgemizdeki işgücü piyasasının eksikliğini görmeleri ve bu alanda uzmanlaşmaya başlamaları için teşvik etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda işgücü piyasasının bu hareketinin firmalarımızın şikâyet ettiği dış ticaret konularındaki vasıfsız personel sorununun çözümüne de katkı vermesini öngörüyoruz. Bu faaliyetin beklenen sonuçları, bölgemizin firmaları ve gençleri için bir kazan-kazan durumudur. Firmalarımız katma değerli ürünlerini ihraç edecek yeni pazar bulma konusunda nitelikli insan kaynağına sahip olacak, uluslararasılaşma süreçleri hızlanacaktır. Gençlerin vasıf kazandıkları ihracat konusunda istihdam piyasasına daha kolay dahil olacaklardır. Böylelikle iki taraflı bir fayda sağlanacaktır. Sağlanan iki taraflı fayda da bölgemizin kalkınmasına olumlu yönde yansıyacaktır” diye konuştu.