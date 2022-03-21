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Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Dünya Nevruz Bayramı Samsun’da kutlandı.

SAMSUN 21.03.2022, 20:37
Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Dünya Nevruz Bayramı Samsun’da kutlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi’nde öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği kutlamalara; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinler; Nevruz ateşi yakılmasından sonra OMÜ Türkçe gösterisi, halk oyunları, okçuluk ve çeşitli nevruz oyunlarıyla devam etti. Öğrencilerin heyecanla beklediği okçuluk ve halat çekme yarışmalarına da yoğun katılım sağlandı. Protokol üyeleri ile öğrencilerin demir dövme ve nevruz ateşinin üzerinden atlaması ise büyük coşku oluşturdu. Etkinlikler sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise yayınladığı mesajda, “Güneşin daha güçlü parladığı, gece ve gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, kardeşliğin ve birliğin pekiştiği 21 Mart’ta baharın coşkusunu yaşamak üzere gerçekleştirdiğimiz ‘Nevruz Bayramı’ etkinliklerine katılımızdan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı da düzenlenen etkinlikte partililer bir araya gelerek Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Etkinlik kapsamında Nevruz Bayramı hakkında barkovizyon eşliğinde kısa bilgiler aktaran Zeki Kola ve Cazibe Coşkundere günün önemi ve Türk kültüründeki yeri hakkında bilgiler verdi.

Sunum öncesinde kısa bir konuşma yapan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Türkler olarak Millî kültürümüz ve toplumsal hayatımız için çok özel anlamlar taşıyan yeni bir Nevruz Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk coğrafyasında ümit, barış, birlik, dirlik ve yeniden uyanışı sembolize eden, tarih olarak coşku, gurur ve kıvanç içerisinde idrak edilen bu günde, sevgi, saygı ve dayanışma daha da önem kazanmaktadır. Nevruz, binlerce yıllık Türk tarihinde, Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak yüzyılları aşmış ve bugünlere ulaşmıştır. Atalarımızdan miras bu köklü miras bizim için övünç vesilesidir. Tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle, Türklüğün bayramlarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak milletçe hepimizin görevidir” dedi.

Konuşmasının devamında Nevruz Bayramı’nı kutlayan Karapıçak, “Bu vesile ile bu milli bayram gününü kutluyor, Türk-İslam dünyasına ve insanlık âlemine, huzur, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Nevruz’un taşıdığı değere ve anlama uygun olarak; yaşanan bütün olumsuzlukların geride kalmasını, yeni ve güzel günlerin, bereketin, mutluluğun ve şuurlu bir uyanışın aziz Türk Milletimizle beraber olmasını Yaradan’dan diliyorum” diye konuştu.

MHP Samsun İl Binası’nda yapılan etkinlikler kapsamında barkovizyon sonrası Nevruz Sofrası’nda birlikte yemekler yenildi, yumurtalar tokuşturuldu ve süt içildi.

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