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Samsun’da narkotik polisinden şok uygulama
SAMSUN'DA NARKOTİK POLİSİN TARAFINDAN ARZ İLE MÜCADELE İÇİN ŞOK UYGULAMA DÜZENLENDİ.
SAMSUN 15.09.2020, 10:27
Samsun’da narkotik polisin tarafından arz ile mücadele kapsamında şok uygulama yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yapılan şok uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında, 161 şahıs, 33 araç, 6 iş yeri, 5 park ve 3 metruk binada arama yaptı. Yapılan aramalarda 9 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı, 1 araca idari işlem yapıldı, 2 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 537,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, 1 şahıs da gözaltına alındı.
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