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Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun’da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

SAMSUN 26.05.2021, 21:22
Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun’da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde 18.00-19.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada suç ve suç unsuruna rastlanmadı.
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