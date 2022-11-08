Samsun’da motosiklet kazasında 2 öğrenci hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki 2 öğrenci hayatını kaybetti.

Kaza, Fatih Mahallesi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kamyon sürücüsü yol kenarında 55 AIH 803 plakalı motosikleti yolun sağında devrilmiş, 40 metre ileride de 2 kişinin de çalıların arasında yattığını görerek 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalıların arasında yatan 17 yaşındaki öğrenciler Sefa Yıldırım ve Çağlar Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50’te olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını tespit etmek için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.