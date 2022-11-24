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Samsun’da motosiklet kazası:1 yaralı
Samsun’da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
SAMSUN 24.11.2022, 17:11
Samsun’da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, D.K.’nin kullandığı 55 DK 252 plakalı motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.