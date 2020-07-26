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Samsun’da motosiklet kazası: 2 yaralı
SAMSUN'DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
SAMSUN 26.07.2020, 17:41
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Samsun’da motosikletin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde motosikletiyle seyir etmekte olan H.Ç., 2 şeritli yolda yanından geçen aracın kendisini savurmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına yuvarlandı. Takla attıktan sonra durabilen motosikletteki sürücü H.Ç. ve İ.Ç. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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