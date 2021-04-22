banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İşte dolardaki yükselişin iki nedeni!
İşte dolardaki yükselişin iki nedeni!
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?

Samsun’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 22.04.2021, 13:02
1
Samsun’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Gebi Caddesi Kireçtepe Parkı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Yunus Emre Kabadayı idaresindeki 55 AAR 643 plakalı motosiklet kavşakta devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kabadayı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu