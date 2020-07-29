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Samsun’da motorlu taşıt sayısı 367 bin 163 oldu

SAMSUN'DA 2020 YILI HAZİRAN AYI SONUNDA TOPLAM TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE BİN 967 ADET, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE 11 BİN 776 ADET ARTARAK 367 BİN 164 ADETE ULAŞTI.

SAMSUN 29.07.2020, 15:49
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Samsun’da motorlu taşıt sayısı 367 bin 163 oldu

Samsun’da 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 967 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 776 adet artarak 367 bin 164 adete ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Samsun’da bulunan kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 11 bin 776 adet arttı. Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 967 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 11 bin 776 adet artarak 367 bin 164 adet oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Samsun’daki toplam 367 bin 164 motorlu kara taşıtının 179 bin 638’i otomobil, 13 bin 531’i minibüs, bin 517’si otobüs, 69 bin 816’sı kamyonet, 10 bin 204 adeti kamyon, 38 bin 694 adeti motosiklet, 640 adeti özel amaçlı taşıtlar ve 53 bin 124 adeti de traktörlerden oluşuyor. Samsun’da Haziran ayında 18 bin 285 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 18,7 ile kamyonet ve yüzde 4,4 ile traktör takip etti.

106 bin 658’i beyaz renkli

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 adet otomobilin yüzde 49,6’sı beyaz, yüzde 25,2’si gri, yüzde 7,3’ü ise siyah renkli oldu. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 215 bin 122 otomobilin yüzde yüzde 47,3’ü benzin, yüzde 43,55’i dizel, yüzde 6,2’si LPG yakıtlı olup, elektrikli veya hibritten oluştu.

2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 23 milyon 519 bin 132 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun’da toplam 367 bin 164 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6’sına sahip. Samsun’da 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 4,3), motosiklet (yüzde 3,5) ve özel amaçlı (yüzde 2,7) şeklinde gerçekleşti.

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