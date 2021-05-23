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Samsun’da metrekareye 72 kilo yağış düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun’u dün akşam itibarıyla etkisi altına alan yağışlar sürerken, şehrin bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarı 70 kilogramı geçti.

SAMSUN 23.05.2021, 17:28
Samsun’da metrekareye 72 kilo yağış düştü

SAMSUN (İHA) – Samsun’u dün akşam itibarıyla etkisi altına alan yağışlar sürerken, şehrin bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarı 70 kilogramı geçti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından dün gece saatlerinden itibaren Samsun çevresi için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunulmuştu. Yağışlar son 24 saatte beklenildiği üzere 51-100 kg/metrekare aralığında gerçekleşti. Müdürlüğe bağlı hava uzmanlarından alınan bilgiye göre, bazı bölgelerde yağış miktarı 70 kilogramın da üzerine çıktı. Konuyla ilgili bu akşam itibarıyla kuvvetli yağış uyarısının sona erdiği hatırlatıldı. Uzmanlar bu gece ve yarın için yağışların hafif şekilde devam edebileceğini, onun dışında hafta içinde başka yağış olmayacağını öngördüklerini belirtti.

Yağış miktarlarıyla ilgili verilen bilgiye göreyse son 24 saatte metrekare başına Canik ilçesi Güzören köyüne 73 kilo, Tekkeköy TAGEM’e 72 kilo, Canik’e 68 kilo, İlkadım’a 65 kilo, Salıpazarı Suluca köyüne 65 kilo, Çarşamba Çakmak Barajı mevkisine 58 kilo, Asarcık ilçesine 55 kilo, Çarşamba ilçesine 51 kilo, Samsun bölgeye 46 kilo yağış düştü.
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