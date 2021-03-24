Samsun’da ’mart karı’ ile mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan ve 25 santime ulaşan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun’un 17 ilçesinde yüksek kesimlerde dün akşam itibariyle etkili olan kar yağışı, bazı yolları ulaşıma kapattı. Gece yarısından itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kapanan yolları açmak için seferber oldu. 4 bin 542 kilometrelik yol ağı bulunan kentte, karla mücadele kapsamında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteorolojinin uyarılarını da göz önüne alan ekipler, tedbirlerini artırdı. 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer, 15 solüsyon tankeri ile yol genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için etkin bir mücadele veriyor.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bölgede, kapalı yollar tek tek açılıyor. Kar yağışının bazı bölgelerde yer yer devam ettiği belirtildi.