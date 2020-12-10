Samsun’da makine mühendislerinin acı günü

Samsun’da çok sayıda makine mühendisinin ’meslek ağabeyi’ olarak tanınan ve çok sevilen Makina Mühendisleri Odası(MMO) üyesi Makini Yüksek Mühendisi Hasan Çelikkol 92 yaşında hayata veda etti.

Samsun’un önemli şirketlerinden birinin kurucularından olan Hasan Çelikkol, bugün kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve sevenleri tarafından Kıranköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir Gürkan: “Unutmayacağız”

Çelikkol’un ölümü nedeniyle bir açıklamada bulunun MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, "Mesleğimizin duayeni, Odamızın 1200 sicil numaralı üyesi, Makine Yüksek Mühendisi Hasan Çelikkol ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimizle ilgili çok şeyi ondan öğrendik, onunla gördük. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Onu unutmayacağız" dedi.