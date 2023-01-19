Samsun’da lise öğrencilerinden ısıtan destek

Samsun Tekkeköy Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’eTwinning’ Kulübü öğrencileri bu yılın ilk sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Sevgiyle Örüyorum” isimli proje ile öğrenciler boş zamanlarında ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Öğretmenlerin, kulüp öğrencilerinin ve velilerin el emeği göz nuru atkı ve bereleri, minik öğrencilerin kışı üşümeden geçirebilmesi, karşılıklı diyaloğun ve birlikteliğin sağlanması, kardeşlik duygularının artması amacıyla Tekkeköy’den Şanlıurfa Siverek Şehit Ramazan Avcı İlkokulu’na gönderildi. Lise öğrencileri ayrıca bağışlarından oluşan kitapları da ilkokula gönderdi.