Samsun’da kurumlar arası koordinasyon

Samsun genelinde devam eden çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) değerlendirme toplantısında ele alındı.

Ömer Halis Demir Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda kentte belediyeler tarafından yürütülen çalışmalara değinildi, altyapı çalışmaları ile ilgili faaliyetler konuşuldu. Toplantıya Başkan Mustafa Demir’in yanı sıra ilçe belediye başkanları il genelinde hizmet veren kurum ve kuruluş temsilcileri ve yetkililer katıldı.

Toplantının altyapı çalışmalarının sağlıklı işlemesi için büyük önem arz ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alt yapı ile ilgili koordinasyonsuzluktan dolayı kaynaklanan sıkıntılar olmamalı. Belediye olarak çok ciddi yaptırımlar alacağız. Tüm alt yapıların coğrafi bilgi sisteminde dijital kayıt altına alınması noktasında bir programımız var. AYKOME’ye bağlı yatırımcı kuruluşlar ile o programı beraber kullanacağız. Tüm tarafların, ilçe belediyelerinin, yatırımcı kuruluşların tamamı yapacakları çalışmalarda bu programı kullanmalı. Herkes kayıtlarını girecek. Eğer oraya girilmemişse biz bunu yok kabul edeceğiz. Herkes alınan kararları ciddiyetle uygulamak zorunda kalacak” diye konuştu.

Üst yapı yatırımlarına başlayacaklarını anlatan Demir, şöyle devam etti: “Altyapılar noktasında sıkıntılar var. Yatırımcı kuruluşların yapacakları çalışmalar konusunda eksikleri varsa ödenek noktası olur başka konuda olur biz belediye olarak onlara yardımcı olalım diye yapılıyor bu koordinasyon toplantısı. Atakum tarafında OMTEL’den 19 Mayıs’a kadar önümüzdeki sene üst yapısını yapacağız. Üst yapı yapıldıktan sonra tekrar oraya herhangi bir yatırımcı kuruluş girerse yapılan tüm çalışmamız heba olacak. Karar alacağız. Kırdığı yerin iki katı kadar gerekirse bedel alacağız."

“Kurumlar arasında iş birliği ve uyum ile birlikte şehrimizi yatırım noktasında daha yukarılara taşımak zorundayız” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Coğrafi bilgi sistemi üzerinde bütün yatırımcı kuruluşlar bilgilerini buraya girecekler ki, nerede eksiğimiz var göreceğiz. Ana amacımız bu. Eksiklerimizi tespit ettik. Yatırımlarımız ile ilgili görüşme fırsatı bulduk. İnşallah bundan sonraki altyapı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca altyapı çalışması yapılacak olan yerlerde alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra altyapı yatırımları yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım öngörüleri görüşülerek AYKOME’nin genel durumu değerlendirildi.