Samsun’da kız öğrencilerden sahil temizliği

Samsun’da üniversite eğitimlerini sürdüren kız öğrenciler, sahil temizliği yaptı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun ve İlkadım yurtlarında kalan kız öğrenciler Atakum ilçesinde sahil temizliği etkinliğinde buluştu. Yapılan temizlik sonucunda; midye kabuğu, ağaç dalları, plastik ve cam atıklar, sigara izmariti ve pek çok yabancı madde ve atık, sahil kumundan ayıklandı.

Etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.