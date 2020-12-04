Samsun’da kısıtlamada tramvaylar saat başı çalışacak

Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hafif raylı sistem saat başı bir sefer şeklinde hizmet verecek.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki vatandaşlar tramvay hizmetinden faydalanabilecek. OMÜ Yurtlar ve Tekkeköy İstasyonlarından karşılıklı olarak saat başı tramvay hareket edecek. Sabah saat 06.00’da başlayacak olan seferler gece 23

00’e kadar devam edecek.

SAMULAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Korona virüs ile ilgili yeni alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında istisna kapsamındaki vatandaşlarımız için tramvaylarımız ile hizmetinizdeyiz” denildi.