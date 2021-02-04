Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre Samsun’un nüfusu 1 milyon 356 bin 79 kişiye yükseldi. Buna göre Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor. Samsun’un yaş ortalaması ise 35,6’dan 36,1’e yükseldi.

TUİK 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TUİK’in açıklamış olduğu rakamlara göre Samsun’da yıllık nüfus hızında düşüş yaşandı. 2019 yılında binde 9,6 olan Samsun’un yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,6 oldu.

Samsun’da yaşayan 1 milyon 359 bin kişi Türkiye nüfusunun yüzde 1,62’lik kısmını oluşturuyor. Bu rakamlar ile Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor. Samsun nüfusunun yüzde 24,81’lik kısmı İlkadım ilçesinde yaşıyor ve en yüksek nüfusa sahip ilçe İlkadım oldu. İlkadım’ı 221 bin 82 kişi ile Atakum, 143 bin 443 kişi ile Bafra, 140 bin 245 kişi ile çarşamba takip ediyor. Samsun’un en düşük nüfusa sahip ilçesi ise 8 bin 703 kişi ile Yakakent oldu.

Samsun’da 2019 yılında 35,6 olan ortalama yaş 2020 yılında 36,1’e yükseldi.