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Samsun’da “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması ve Vergiye Uyum” paneli
SAMSUN (İHA) – Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı koordinesinde Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Katkılarıyla, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması ve Vergiye Uyum” konulu online panel düzenlenecek.
SAMSUN 24.12.2020, 16:45
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SAMSUN (İHA) – Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı koordinesinde Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Katkılarıyla, “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması ve Vergiye Uyum” konulu online panel düzenlenecek.Panele Samsun Ticaret Odası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile üniversite öğrencileri katılacağı panel yarın saat 10:30 da gerçekleştirilecek. SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Erem’in de programda yer alacak.
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